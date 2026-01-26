Ghali alla cerimonia di apertura non si esprimerà su Gaza M5s | Censura preventiva

Ghali non parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, secondo quanto comunicato, per evitare di esprimersi su temi come Gaza, in risposta alle dichiarazioni del M5s sulla censura preventiva. La manifestazione si concentrerà sui valori universali dello sport, senza coinvolgimenti politici o controversie. Questa scelta mira a mantenere l'evento focalizzato sull'inclusione e sulla condivisione globale degli ideali olimpici.

“Ghali alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi? Le caratteristiche della manifestazione saranno baricentriche sul concetto di universalità dello sport. Non ci saranno equivoci sull'indirizzo di carattere ideale ed etico degli interventi. Il pensiero di Ghali (che a Sanremo denunciò il genocidio a Gaza) non sarà espresso su quel palco”. Ad affermarlo è il ministro dello Sport Andrea Abodi, nel corso della conferenza stampa a Palazzo Chigi sulle iniziative per il giorno della memoria. “La cronaca di questi anni dimostra come il tema antisemitismo non sia ancora stato metabolizzato. Ottantuno anni fa andò in scena il punto più basso dell'umanità, che non è e non deve essere confuso con altre tragedie e non ci devono essere mistificazioni sui termini”, ha aggiunto Abodi, ribadendo che “la lotta al l'antisemitismo è, per questo governo, un presupposto essenziale”.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina, Ghali non esprimerà il suo pensiero sul genocidio di Gaza, suscitando polemiche e discussioni sulla censura preventiva.

