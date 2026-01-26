Milano-Cortina Ghali non esprimerà il suo pensiero sul palco Polemica sul ministro Abodi | Censura preventiva

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Milano-Cortina, Ghali non esprimerà il suo pensiero sul genocidio di Gaza, suscitando polemiche e discussioni sulla censura preventiva. La decisione del ministro Abodi di limitare le dichiarazioni del rapper ha generato tensioni tra chi sostiene la libertà di espressione e chi preferisce evitare polemiche pubbliche. La vicenda evidenzia le sfide legate alla libertà di parola in contesti pubblici e sportivi.

Il pensiero di Ghali sul genocidio di Gaza " non sarà espresso" sul palco della cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Milano – Cortina. Parola del ministro dello Sport, Andrea Abodi, che in questo moto ha messo le mani avanti sull'esibizione dell'artista italo-tunisina in vista della manifestazione prevista il prossimo 6 febbraio. "Le caratteristiche della cerimonia di apertura sono centrate sul rispetto dello sport. Questo azzera i rischi di libera interpretazione", ha detto l'esponente del governo di Giorgia Meloni, presentando le iniziative patrocinate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per il Giorno della Memoria.

