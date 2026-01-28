Gerry Scotti chiude i commenti su Instagram la decisione dopo le rivelazioni nel video di Fabrizio Corona

Gerry Scotti ha deciso di chiudere i commenti su Instagram. La mossa arriva dopo le accuse di Corona nel suo video su YouTube e il dibattito acceso tra chi difende la libertà di espressione e chi sostiene il rispetto della privacy. Scotti ha scelto di mettere un freno alle polemiche, disattivando i commenti sul suo profilo, seguito da oltre 1,2 milioni di persone.

Il dibattito sul confine tra racconto mediatico e attacco personale torna al centro dell’attenzione. Dopo l’ultima puntata di Falsissimo, il format firmato da Fabrizio Corona su YouTube, Gerry Scotti ha deciso di disattivare i commenti sul suo profilo Instagram, seguito da oltre 1,2 milioni di utenti. Il conduttore Mediaset è infatti uno dei personaggi citati nel video e, come altri volti dello spettacolo menzionati da Corona, si è trovato a dover fronteggiare una valanga di reazioni sui social, molte dalle tinte aggressive e offensive. Cosa che lo ha spinto a limitare le interazioni sul proprio account.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Gerry Scotti Gerry Scotti costretto a limitare i commenti su Instagram: investito dalle critiche dopo le illazioni di Corona Gerry Scotti ha deciso di limitare i commenti sul suo profilo Instagram in risposta alle numerose critiche e alle accuse provenienti da Fabrizio Corona. Corona, Gerry Scotti, le Letterine e il mistero dei commenti limitati su Instagram: cosa sta succedendo? In questi ultimi tempi, Gerry Scotti è al centro di discussioni sui social media riguardo a commenti limitati su Instagram. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Gerry Scotti Argomenti discussi: La ruota della fortuna, Gerry Scotti svela i segreti del quiz ai follower; La Ruota della Fortuna, Ci lascia dopo 40 anni: il saluto speciale di Gerry Scotti e Samira Lui; La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e il complimento dietro le quinte a Samira Lui; Le Letterine se l'è passate tutte: Corona attacca Gerry Scotti. Gerry Scotti chiude i commenti su Instagram dopo le accuse di CoronaDalle insinuazioni su Samira Lui alle parole su Passaparola: l’ultima puntata di Falsissimo scuote la tv e accende la reazione di Mediaset ... repubblica.it Gerry Scotti chiude commenti su Instagram dopo la puntata di FalsissimoDopo l'ultima puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona, dove viene citato insieme ad altri personaggi dello spettacolo e della tv, ... iltempo.it Gerry Scotti nasconde i commenti, cosa sta succedendo - facebook.com facebook Se Gerry Scotti, già un mito, ai tempi ha veramente timbrato tutte le Letterine si eleva alla categoria leggenda vivente. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.