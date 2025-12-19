Pil la stima di Bankitalia | in crescita dello 0,6% nel 2025

In crescita dello 0,6% nel 2025. E' questa la stima sul Pil messa a punto da Bankitalia nell'aggiornamento delle proiezioni macro-economiche di dicembre. Stessa crescita prevista per il 2026, in salita a +0,8% nel 2027, fino al +0,9% nel 2028. L'inflazione segna un aumento dell'1,7% nel 2025, dell'1,4% nel 2026, dell'1,6% nel 2027 e dell'1,9% nel 2028. La Banca d'Italia ricorda che la metodologia utilizzata (condivisa a livello di Eurosistema) elabora stime su dati destagionalizzati e corretti per il numero di giornate lavorative. Senza questa correzione il Pil registrerebbe una crescita dello 0,5% nel 2025, dello 0,7% nel 2026, dello 0,8% nel 2027 e dello 0,7% nel 2028.

