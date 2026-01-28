Geolier si occuperà della sistemazione del campetto di calcio del Lotto G a Scampia

I bambini di Scampia, nel quartiere Lotto G, sono riusciti a portare a casa un risultato importante. Dopo aver organizzato una mobilitazione, hanno fatto pressione e ora il campetto di calcio del loro quartiere verrà sistemato da Geolier. Il campo, da tempo in cattive condizioni, riceverà finalmente attenzione, dando ai ragazzi un posto migliore dove giocare e divertirsi.

I bambini del lotto G di Scampia, protagonisti di una mobilitazione nata dal basso, hanno ottenuto un risultato concreto: Geolier si occuperà della sistemazione del campetto di calcio da tempo in condizioni di degrado. La notizia arriva dopo settimane di video-appelli realizzati dagli stessi bambini, diffusi sui social, in cui denunciavano non solo lo stato pericoloso del campo, ma anche una condizione più ampia di abbandono. In alcuni filmati i ragazzi hanno attaccato apertamente una narrazione ritenuta ingiusta e unilaterale: “Lo Stato ci ha abbandonato e Gomorra ci ha sputtanato”, affermano, rivendicando il diritto a non essere raccontati solo attraverso criminalità e stereotipi.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Scampia Lotto G Scampia, i bambini del Lotto G si mobilitano: Geolier sistemerà il campetto di calcio Iniziativa dei bambini di Scampia, nel quartiere Lotto G, per migliorare il proprio spazio di gioco. Geolier sistema un campetto a Scampia per i bambini del quartiere | VIDEO Geolier ha deciso di intervenire a Scampia, sistemando un campetto per i bambini del quartiere. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Scampia Lotto G Argomenti discussi: Scampia, Geolier sistemerà un campetto di calcio del Lotto G per i bimbi del quartiere; Geolier ai bambini di Scampia: Quel campetto lo aggiustiamo. E loro: Lo intitoliamo Geolier Stadium; Napoli, i bambini contro il degrado: a Scampia nascerà il Geolier Stadium. Bisogna salvarsi da soli; Scampia, Geolier riqualifica il campetto del Lotto G: i bambini lo chiameranno Geolier Stadium. Scampia, Geolier sistemerà un campetto di calcio del Lotto G per i bimbi del quartiereScampia torna a prendersi la parola partendo dai più piccoli. I bambini del Lotto G, protagonisti di una mobilitazione nata dal basso, hanno ... msn.com Scampia, Geolier donerà un campetto al quartiere: «Ragazzi, andate a scuola»Come sempre il cuore grande di un ex ragazzo di periferia non si smentisce: Geolier, al secolo Emanuele Palumbo, donerà un campetto di calcio ai ragazzi di Scampia. Ma non un ... ilmattino.it Scampia torna a prendersi la parola partendo dai più piccoli. I bambini del Lotto G, protagonisti di una mobilitazione nata dal basso, hanno ottenuto un risultato concreto: Geolier si occuperà della sistemazione del campetto di calcio del Lotto G, da tempo in co facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.