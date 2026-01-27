Geolier sistema un campetto a Scampia per i bambini del quartiere | VIDEO

Geolier ha deciso di intervenire a Scampia, sistemando un campetto per i bambini del quartiere. Un gesto semplice ma significativo, che mira a favorire il gioco e il benessere dei giovani, con l’impegno che gli stessi bambini mantengano l’impegno scolastico. Questa iniziativa testimonia l’attenzione verso le comunità locali e il valore di azioni concrete per migliorare gli spazi pubblici.

Un tenero gesto quello che ha fatto Geolier che ha accolto al richiesta dei bambini di Scampia: aggiusterà il campetto di quartiere, a patto che continuino ad andare a scuola Cos’è oggi un idolo? Questa parola negli anni ha assunto un’accezione diversa, che è cambiata spesso in base anche alle situazioni nella quale veniva applicata. Da qualche anno a questa parte Geolier viene considerato un idolo campano e adesso che ha annunciato questo gesto lo sarà ancora di più. Dopo i numerosi appelli da parte dei bambini e ragazzini sui social, Geolier ha commentato con un semplice “lo aggiusto io“. Delle parole non lasciate al vuoto, infatti successivamente il suo staff ha contattato Nardella, che si occupa dello specifico municipio, che ha accolto con grande felicità questo gesto generoso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Geolier sistema un campetto a Scampia per i bambini del quartiere

Iniziativa dei bambini di Scampia, nel quartiere Lotto G, per migliorare il proprio spazio di gioco.

Geolier a scampia

