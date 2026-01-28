Questa sera il Genk affronta il Malmo nella partita di Europa League alle 21:00. Dopo aver vinto a Utrecht, la squadra di Hayen punta alla qualificazione diretta agli ottavi. Serve una vittoria contro il Malmo, che ormai è fuori dalla competizione, e sperare in qualche risultato favorevole dalle altre partite. La partita si annuncia decisiva per il futuro del team belga.

Dopo la vittoria di Utrecht il Genk di Hayen sogna l’accesso diretto agli ottavi di Europa League: serve vincere quest’oggi contro un Malmo già eliminato e sperare in qualche risultato positivo. Gli smurfen hanno trovato l’allenatore giusto a quanto pare, che li sta riportando in alto su tutti i fronti e in grado di lanciare e far maturare in fretta i tanti giovani di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Genk-Malmo (Europa League, 29-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Genk Malmo

Ultime notizie su Genk Malmo

