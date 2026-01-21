Utrecht-Genk Europa League 22-01-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

L'incontro tra Utrecht e Genk, valido per la settima giornata della fase a girone di Europa League, si svolgerà il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00. Di seguito, vengono presentate le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici relativi a questa partita, che rappresenta un’importante tappa per entrambe le squadre nel percorso della competizione.

Nel programma della settima giornata della fase a girone di Europa League è in programma la sfida tra gli olandesi dell’Utrecht e i belgi del Genk. I Cupfighters per il momento vivacchiano a metà classifica in Eredivisie e in Europa hanno racimolato appena un punto in 6 gare. Ormai mancano 2 gare all’eliminazione, già matematica, ed è tempo di concentrarsi sul. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Utrecht-Genk (Europa League, 22-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiL’incontro tra Utrecht e Genk, valido per la settima giornata della fase a girone di Europa League, si terrà il 22 gennaio 2026 alle ore 21:00.

Pronostico Utrecht-Genk: la prima gioia europea resta una chimeraUtrecht-Genk è una partita della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Pronostico Utrecht vs Genk 22 Gennaio 2026Il 22 gennaio 2026 il FC Utrecht ospita il KRC Genk allo Stadion Galgenwaard di Utrecht in un match della fase a gironi di Europa League. La partita è ... europacalcio.it

