Garlasco chi si muove per Stasi | Già dato l' incarico altro ribaltone

La vicenda di Alberto Stasi a Garlasco si arricchisce di un nuovo capitolo. L’avvocato di Stasi, Giada Bocellari, ha confermato che è stato già dato l’incarico per un nuovo movimento nel procedimento. Tuttavia, dall’altra parte, l’avvocato ha definito questa novità come “irrilevante”. La situazione resta aperta e i riflettori sono puntati sul prossimo sviluppo.

"Questo elemento di novità per noi è irrilevante". Commenta così l'avvocato di Alberto Stasi, Giada Bocellari, in collegamento con Quarta Repubblica. Al centro la nuova perizia disposta da chi difende Andrea Sempio per effettuare analisi sui pc di Stasi e Chiara Poggi. "Se sei arrabbiata per qualcosa che hai visto del tuo fidanzato, sicuramente c'è un litigio e Stasi non avrebbe scritto la tesi fino a mezzanotte. Per questo abbiamo dato incarico a un consulente anche di verificare questo ma non solo". Intanto, secondo i consulenti dei Poggi Sempio non ha mai visto i filmati che ritraggono insieme, in atteggiamenti intimi, la vittima e l'allora fidanzato. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Garlasco: Chi ha incastrato Alberto Stasi - Intervista ad Alessandro De Giuseppe

Garlasco in TV, Lovati interpellato su Sempio rivela: Non è pratico, ha sbagliato, poi lo scoop sulla consulenzaTra inversione dell’onere della prova e nuove indiscrezioni: cosa è emerso davvero in diretta a Mattino Cinque con l'intervista a Massimo Lovati. libero.it

Garlasco, il dialogo segreto che riapre i dubbi sul caso StasiGarlasco, conversazione sospetta tra la madre di Chiara e Stefania Cappa (proprio il giorno dell’arresto di Stasi)La telefonata che riemerge dal passa ... assodigitale.it

Delitto di Garlasco: a che punto siamo, davvero | Segreti - Ep.20 @franborgonovo , @GianlucaZanell2 e Luigi Grimaldi fanno il punto sul caso #Garlasco: tra nuove indagini, DNA, impronte e filoni paralleli, l’inchiesta si muove ormai su più livelli. Un’analisi rigo x.com

