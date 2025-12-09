Garlasco genetista Linarello | Nel 2016 attribuì il DNA sulle unghie di Chiara Poggi ai Sempio si poteva già escludere che fosse di Alberto Stasi - VIDEO

Sulle modalità con cui quel Dna possa essere finito sotto le unghie di Chiara Poggi, Linarello chiarisce: "Non lo può dire l'Albani, non lo può dire nessuno. Non abbiamo un metodo per datare il DNA. I modi possono essere innumerevoli, bisogna capire che cosa è improbabile" "Rimane un po' d'am. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, genetista Linarello: "Nel 2016 attribuì il DNA sulle unghie di Chiara Poggi ai Sempio, si poteva già escludere che fosse di Alberto Stasi" - VIDEO

