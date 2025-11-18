Gabriella Greison al Teatro Verdi con Dove tutto può accadere

Gabriella Greison, fisica, scrittrice e attrice, torna in scena con un nuovo, sorprendente affresco teatrale: “Dove tutto può accadere”, un viaggio visionario nella mente di Paul Dirac, l’uomo che ha saputo tradurre l’universo in una formula di rara bellezza. Dirac, premio Nobel nel 1933, fu uno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

