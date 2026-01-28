gabriel garko spunta la prima foto insieme al marito giorgio

Gabriel Garko mostra per la prima volta una foto insieme al marito Giorgio. L’attore è stato pizzicato da alcuni paparazzi mentre si trovava in compagnia del suo compagno, confermando così il loro rapporto. La foto circola sui social e fa il giro del web, lasciando i fan sorpresi e felici di vedere finalmente un’immagine della coppia.

Pochi giorni fa, a sorpresa, Gabriel Garko ha annunciato a Verissimo di essersi sposato. In queste ore è così spuntata la prima foto dell’attore insieme al marito Giorgio. In questi giorni a tornare al centro dell’attenzione mediatica è stato Gabriel Garko. Il celebre e noto attore, da anni nel cuore del pubblico, è stato infatti ospite a Verissimo e nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha fatto una rivelazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Confidandosi con la conduttrice e con i telespettatori, Garko ha annunciato di essersi sposato due anni fa, con il compagno Giorgio. Queste le dichiarazioni di Gabriel, che in breve hanno fatto il giro del web: «Sono sereno, sto bene e ho trovato il mio equilibrio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Approfondimenti su Gabriel Garko

Dopo aver confessato a Verissimo di aver celebrato il matrimonio segreto due anni fa, Gabriel Garko è stato paparazzato a Roma con il marito Giorgio.

Giorgio, il marito di Gabriel Garko, ha appena raccontato di essere sposato da due anni.

Ultime notizie su Gabriel Garko

