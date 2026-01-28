Gabriel Garko paparazzato con il marito Giorgio | le prime foto di coppia con le fedi in bella vista

Dopo aver confessato a Verissimo di aver celebrato il matrimonio segreto due anni fa, Gabriel Garko è stato paparazzato a Roma con il marito Giorgio. Le foto mostrano i due mano nella mano, con le fedi ben visibili, mentre passeggiano tranquillamente per le vie della capitale. È la prima volta che i paparazzi immortalano la coppia insieme dopo la rivelazione.

Dopo la rivelazione a Verissimo sulle nozze segrete celebrate due anni fa, l'attore è stato avvistato a Roma mentre passeggiava insieme al marito. Chi è Giorgio, l'uomo che ha cambiato la vita di Garko lontano dai riflettori.

Durante un'intervista a Verissimo, l'attore Gabriel Garko ha annunciato di aver celebrato un matrimonio in privato.

Nel 2024, Gabriel Garko ha annunciato di aver contratto matrimonio con Giorgio, suo compagno di lunga data, in modo riservato.

