Chi è Giorgio il marito di Gabriel Garko ha origini nobiliari

Giorgio, il marito di Gabriel Garko, ha appena raccontato di essere sposato da due anni. Palermitano di 40 anni, è un avvocato con origini nobiliari. La sua identità è uscita allo scoperto durante l'intervista a Verissimo, dove ha parlato della sua vita privata, confermando la relazione con l’attore e il matrimonio, tenuto finora lontano dai riflettori.

Il suo nome è Giorgio, è palermitano, ha 40 anni e fa l’avvocato (non solo: ha origini nobiliari). Stiamo parlando del marito di Gabriel Garko, che a Verissimo, ospite da Silvia Toffanin nella puntata di domenica 25 gennaio 2026, ha rivelato di essere sposato da due anni. Non ci è voluto molto per scoprire l’identikit di suo marito: la coppia è stata sorpresa per le vie di Roma, insieme. Chi è Giorgio, il marito di Gabriel Garko. Il 2 dicembre di due anni fa Gabriel Garko si è unito civilmente a Giorgio: lo ha annunciato a Verissimo, dove ha raccontato la sua scelta, una cerimonia intima, in cui erano presenti solo quattro persone, tra cui loro due. 🔗 Leggi su Dilei.it

Durante un'intervista a Verissimo, l'attore Gabriel Garko ha annunciato di aver celebrato un matrimonio in privato.

Giorgio, avvocato di Palermo, è ufficialmente il nuovo marito di Gabriel Garko.

