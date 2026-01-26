Gabriel Garko ha annunciato il suo matrimonio, suscitando curiosità e interesse. L’attore ha condiviso la notizia, senza rivelare molti dettagli sul marito. L’evento ha attirato l’attenzione, anche in occasione di interviste e commenti, come quelli di Toffanin. Il matrimonio rappresenta un momento importante e personale per Garko, che ha scelto di mantenere un certo riserbo sulla sua vita privata.

C’è chi passa una vita sotto i riflettori e poi, nel momento più intimo e simbolico di tutti, sceglie il silenzio. Gabriel Garko, volto iconico della fiction italiana, ha fatto esattamente questo: ha vissuto e custodito il suo matrimonio lontano da occhi indiscreti, fino a decidere, solo ora, di raccontarlo. Una rivelazione arrivata all’improvviso, in diretta televisiva a Verissimo, che ha spiazzato pubblico e addetti ai lavori, riportando l’attenzione non solo sulla sua vita privata, ma anche su un percorso personale lungo e complesso, fatto di esposizione forzata e riconquista della propria libertà. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Gabriel Garko si è sposato, l’annuncio: cosa si sa del marito. Toffanin basita

Gabriel Garko si è sposato in segreto: la rivelazione a Verissimo che spiazza Silvia ToffaninGabriel Garko ha annunciato in modo inaspettato il suo matrimonio con Giorgio durante l'intervista a Verissimo.

Gabriel Garko, l'annuncio a sorpresa: "Mi sono sposato". Chi è il marito GiorgioDurante un'intervista a Verissimo, l'attore Gabriel Garko ha annunciato di aver celebrato un matrimonio in privato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Argomenti discussi: Gabriel Garko: Mi sono sposato due anni fa con Giorgio; Gabriel Garko, il matrimonio segreto: Ho sposato Giorgio due anni fa, non lo sapevano nemmeno le nostre famiglie; Gabriel Garko, l'annuncio a sorpresa: Mi sono sposato. Chi è il marito Giorgio; Verissimo, Gabriel Garko: Io e il mio compagno Giorgio ci siamo sposati.

Gabriel Garko si è unito civilmente con il fidanzato, i due stanno insieme da 4 anni: Non l’ho comunicato a nessuno, tengo molto alla mia privacyGabriel Garko debutta su Canale 5 con la nuova serie Colpa dei sensi e, in un’intervista, ripercorre il suo coming out, la relazione con Manuela Arcuri e la vita privata lontana dai riflettori: fida ... gay.it

Gabriel Garko si è sposato, l’annuncio: cosa si sa del marito Giorgio, Toffanin basitaGabriel Garko si è sposato con il compagno Giorgio. Il matrimonio non è stato celebrato di recente, bensì due anni fa. Il divo torinese e suo marito hanno mantenuto riservatezza assoluta sulla vicenda ... gossipetv.com

"L'abbiamo già fatto". Gabriel Garko, l'annuncio impensabile a Verissimo: Silvia Toffanin resta senza fiato - facebook.com facebook

Gabriel Garko: «Mi sono sposato in segreto con il mio compagno» x.com