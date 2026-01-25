Gabriel Garko l' annuncio a sorpresa | Mi sono sposato Chi è il marito Giorgio

Durante un'intervista a Verissimo, l'attore Gabriel Garko ha annunciato di aver celebrato un matrimonio in privato. Con lui, sul palco, anche Anna Safroncik. Garko ha condiviso di essere legato da circa quattro anni al suo attuale compagno, Giorgio, confermando così un importante passo nella sua vita privata senza particolari clamori.

L'ospitata a Verissimo di Gabriel Garko e Anna Safroncik ha riservato una sorpresa inattesa. Durante l'intervista, infatti, l'attore ha annunciato di essersi sposato in gran segreto con il compagno, al quale è legato da circa quattro anni. Mentre la coppia di attori parlava della fiction " Colpa dei sensi", che andrà in onda prossimamente su Canale 5, complice una domanda fuori tema di Silvia Toffanin Garko ha spiazzato tutti: " Mi sono sposato due anni fa ". L'annuncio a Verissimo. A offrire lo spunto a Gabriel Garko di confessare il grande cambiamento avvenuto nella sua vita è stata una domanda diretta di Toffanin, quando l'attore stava parlando del suo compagno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

