Furto dalla cassa del ristorante giovane denunciato dopo lo sbarco dalla nave Napoli-Palermo

Un giovane è stato denunciato dopo aver tentato di rubare dalla cassa di un ristorante. I poliziotti lo hanno fermato mentre stava attraversando la passerella per sbarcare dalla nave Napoli-Palermo. L’uomo, ancora sul traghetto, è stato immediatamente bloccato e portato in ufficio per le verifiche.

Stava attraversando la passerella per sbarcare dalla nave quando sono arrivati i poliziotti e lo hanno bloccato. Un ragazzo di 25 anni questa mattina è stato denunciato al porto dalla polizia con l'accusa di aver svuotato la cassa del ristorante della Cruise Ausonia, imbarcazione della Grimaldi lines partita da Napoli ieri sera e arrivata alle 7 nel capoluogo siciliano. Ad accorgersi dell'accaduto sono stati i dipendenti dell'area ristorazione che hanno subito segnalato l'accaduto agli ufficiali di bordo. Qualcuno, approfittando di un momento di distrazione durante la traversata notturna del Tirreno, aveva aperto la cassa portando via circa 200 euro senza però tenere conto della presenza dell'impianto di videosorveglianza.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Nella zona di Rimini, due persone sono state intercettate dalla polizia dopo aver tentato di mettere a segno un furto presso il ristorante L'Artrov, vicino alla stazione.

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un uomo per comportamenti disturbanti in un ristorante del capoluogo.

