Nella zona di Rimini, due persone sono state intercettate dalla polizia dopo aver tentato di mettere a segno un furto presso il ristorante L’Artrov, vicino alla stazione. I ladri avevano forzato l’ingresso e sottratto cassa, birre e bottiglie di alcolici. L’intervento delle forze dell’ordine ha impedito il proseguimento delle azioni illecite, garantendo la sicurezza del locale e dei suoi beni.

Rimini, 25 gennaio 2026 – Un altro furto ai danni del ristorante L’Artrov, vicino alla stazione. Questa mattina presto due ladri sono riusciti a entrare nel locale, forzando la porta, e hanno rubato il registratore di cassa, birre e bottiglie di alcolici. Il registratore è stato trovato poi abbandonato sui binari. Ma i due malviventi non l’hanno fatta franca. La polizia è riuscita a individuarli poco dopo, nelle vicinanze, con la refurtiva. Gli agenti sono riusciti a identificarli anche grazie alle immagini delle telecamere. Oltre alla refurtiva, i poliziotti hanno trovato addosso ai malviventi anche pistole scacciacani. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rubano alcolici e la cassa del ristorante L’Artrov: ladri bloccati dalla polizia

Rubano tre auto e svaligiano una profumeria, arrestato dalla polizia di Novara uno dei ladriA Novara, la polizia ha arrestato uno dei ladri coinvolti in furti di auto e assalti a una profumeria.

Leggi anche: Ladri al mercato del pesce. Forzati i registratori di cassa. Danni in un bar e ristorante

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Lonato, rubano alcolici al centro commerciale: arrestati due giovani; Rubano cosmetici in un negozio. Arrestate due ragazze di 19 e 20 anni; Sciacallaggio dopo il ciclone Harry, tentato furto in un chiosco danneggiato: due arresti; Scaffali razziati al supermercato: due denunciati.

Rubano alcolici e la cassa del ristorante L’Artrov: ladri bloccati dalla poliziaIl furto è avvenuto questa mattina presto. I due malviventi identificati grazie alle immagini delle telecamere del locale ... ilrestodelcarlino.it

Lonato, rubano alcolici al centro commerciale: arrestati due giovaniÈ successo ieri pomeriggio al supermercato situato all’interno de «Il Leone»: in manette, per una refurtiva di 200 euro, un 19enne e un ragazzo di 20 anni ... giornaledibrescia.it

Rubano un’auto e fuggono, rintracciati grazie al Gps #Cronaca #cronacasicilia - facebook.com facebook