Frosinone ubriaco e aggressivo in un ristorante | denunciato dalla Polizia di Stato

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un uomo per comportamenti disturbanti in un ristorante del capoluogo. L’intervento è stato necessario a causa di un episodio di ubriachezza molesta e minacce rivolte agli agenti, ai quali si è rifiutato di fornire le proprie generalità. L’episodio evidenzia l’importanza di rispettare le norme di comportamento in pubblico e la presenza delle forze dell’ordine sul territorio.

La Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un uomo per ubriachezza molesta, minaccia a pubblico ufficiale e rifiuto di dichiarare le proprie generalità al termine di un intervento avvenuto nella giornata di ieri presso un noto ristorante del capoluogo.L'allarme è scattato a seguito della.

