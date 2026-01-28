Furto con esplosione alla Banca Popolare del Cassinate | paura nella notte a Esperia

Nella notte, una banda di ladri ha fatto saltare in aria la filiale della Banca Popolare del Cassinate a Esperia. I malviventi sono entrati in azione in piazza Campo Salvo, causando paura tra i residenti. La scena si è svolta senza preavviso, lasciando dietro di sé danni e tensione. Sul posto sono arrivati i carabinieri per le indagini, mentre i cittadini si chiedono quanto ancora questa situazione possa durare.

Nuovo furto con esplosione ai danni della Banca Popolare del Cassinate. Nella notte una banda di malviventi è entrata in azione nella filiale situata in piazza Campo Salvo, nel comune di Esperia. Una deflagrazione molto violenta ha svegliato numerosi residenti della zona.

