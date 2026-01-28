Fuori casa ritmo da Serie A al Manuzzi molto male | Cesena chi sei veramente?

La squadra del Cesena delude ancora. Al Manuzzi i bianconeri giocano male e raccolgono solo 15 punti in 11 partite. Fuori casa, invece, fanno meglio e arrivano a 19 punti. La domanda ora è: chi è davvero il Cesena?

Se il Cesena da qua a fine anno le giocasse tutte fuori casa, a maggio festeggerebbe l'approdo in Serie A. Parliamo di una provocazione, certo, ma i dati sono lì a dimostrarlo: nella lunga corsa verso i playoff i bianconeri sono al momento quinti e se devono prendersela con qualche spreco hanno da fare i conti con i punti persi nelle gare a chilometro zero. Perché fra le mura amiche hanno un rendimento da metà classifica, mentre quando salgono sul pullman si trasformano: solo il Frosinone ha fatto meglio del Cesena in trasferta. Un paradosso che difficilmente farà dormire mister Mignani. Il Cesena quando scende in campo all'Orogel Stadium spesso finisce col costruirsi un castello di rimpianti.

