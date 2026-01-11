Cesena l’anno inizia male | gelo al Manuzzi Nel duello tra i gemelli Shpendi esulta Ilie
Al via il campionato di calcio a Cesena con una sconfitta per i locali, sconfitti 1-0 dall’Empoli al Manuzzi. La partita, caratterizzata dal gol di Ilie Shpendi, ha visto i romagnoli affrontare con impegno la sfida, nonostante le difficoltà climatiche. La formazione di casa ha adottato un 3-5-2, con diversi cambi nel corso del secondo tempo. Un inizio difficile per il Cesena, che punta a migliorare nelle prossime gare.
CESENA 0 EMPOLI 1 CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi (34' st Magni), Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli (23' st Bastoni), Francesconi (8' st Castagnetti), Berti (34' st Guidi), Frabotta (23' st Celia); Blesa, C. Shpendi. A disp.: Siano, Ferretti, Amoran, Piacentini, Arrigoni, Diao, Olivieri. Allenatore: M. Mignani. EMPOLI (3-5-2): Fulignati; Lovato, Guarino, Obaretin; Elia (32' st Ceesay), Degli Innocenti (23' st Haas), Ghion (38' st Carboni), Ilie (23' st Ignacchiti), Moruzzi; S. Shpendi (32' st Popov), Nasti. A disp.: Perisan, Gasparini, Curto, Ebuhei, Tosto, Bianchi. Allenatore: A. Dionisi. Arbitro: P.
Leggi anche: DIRETTA | Cesena-Empoli, al Manuzzi si sfidano i gemelli Shpendi. Bisoli titolare, in panchina Castagnetti
Leggi anche: Shpendi e Berti fanno volare il Cesena, prima vittoria al Manuzzi
