La classifica della Serie B cambia notevolmente analizzando solo le partite casalinghe o quelle disputate in trasferta. Venezia si distingue al Penzo, mentre Frosinone e Cesena emergono come le squadre più efficaci fuori casa. Questa ripartizione rivela diversi equilibri e permette di comprendere meglio le dinamiche di ogni formazione, offrendo uno sguardo più approfondito sulla competitività delle squadre in base al contesto delle proprie partite.

Il Venezia in testa, il Frosinone a sette punti dalla vetta e l’Entella in zona playoff. Oppure il Cesena secondo, il Sudtirol a -1 dall’ottavo posto e lo Spezia salvo. No, non sono classifiche generate dall’intelligenza artificiale, ma semplicemente le graduatorie delle venti squadre di Serie B se contassero solo le partite giocate in casa o quelle in trasferta. Scenari dai quali emergono i club per cui il fattore campo conta eccome, e quelli che invece giocherebbero volentieri un campionato intero lontano da casa. A guardare tutti dall’alto nella classifica che tiene conto solo dei punti conquistati in casa è il Venezia, che su dieci gare giocate al Penzo ha perso soltanto una volta, alla quarta giornata contro il Cesena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Serie B, le migliori in casa e in trasferta: Venezia super al Penzo, fuori Frosinone e Cesena top

Leggi anche: Venezia Sampdoria, che sconfitta per i blucerchiati al Penzo! Ecco i numeri della sfida di Serie A

Leggi anche: Venezia Sampdoria, sfida chiave della Serie B al Penzo! Due squadre in cerca di rinascita che si incrociano alla dodicesima giornata di campionato

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: CLASSIFICA SERIE B. Il Modena batte di misura lo Spezia; Raduno azzurro con i migliori giovani della serie B di basket: riflettori su tre talenti del Nord Est; LORENZO POLLINI CONVOCATO TRA I 32 MIGLIOR UNDER 22 DELLA SERIE B NAZIONALE!; Matteo tra i 30 migliori prospetti del campionato serie B. Sedici saranno selezionati dal tecnico della nazionale italiana.

Serie B, i migliori portieri dopo la 20ª giornata: Joronen sempre davanti a KlinsmannGiornata di svolta in Serie B, con la ventesima giornata che cambia le gerarchie al vertice. Monza e Frosinone non vanno oltre il pari nello scontro diretto. tuttomercatoweb.com

Serie B, i migliori giocatori dopo la 20ª giornata: Busio sul podio con due del FrosinoneLa 20ª giornata di Serie B ha regalato nuovi equilibri nelle zone alte della classifica. Il pareggio nello scontro diretto tra Monza e Frosinone. tuttomercatoweb.com

La Serie A che passa dal futuro, Bartesaghi è tra i migliori giovani del nostro campionato #MilanPress - facebook.com facebook

Serie A, i migliori giocatori Under 22 per rendimento in campionato: la classifica #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com