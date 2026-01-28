Questa mattina al liceo Cotugno dell’Aquila si è scatenato il caos. Un principio di incendio ha costretto gli studenti a uscire in fretta dall’edificio, con l’intervento immediato di vigili del fuoco e forze dell’ordine. Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma l’evacuazione ha creato molta paura tra studenti e insegnanti, che hanno visto le fiamme e il fumo riempire le aule. La situazione è sotto controllo, ma resta da capire cosa abbia scatenato il principio di incendio.

L'Aquila - Principio di incendio nella sede del liceo Cotugno a Pettino, studenti evacuati per precauzione, intervento dei vigili del fuoco e forze dell’ordine Momenti di tensione questa mattina a L'Aquila, dove un principio di incendio si è sviluppato all’interno dell’edificio che ospita il Liceo Classico “Cotugno”, in via Leonardo da Vinci, nel quartiere Pettino. A scopo precauzionale è stata disposta l’evacuazione immediata dell’intera struttura. Tutti gli studenti, insieme al personale scolastico, sono stati fatti uscire e si sono radunati nell’area esterna adiacente all’istituto, nelle vicinanze di palazzo Silone, sede della Giunta regionale d’Abruzzo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Fumo a scuola, evacuazione immediata: paura al liceo Cotugno dell’Aquila stamattina

Approfondimenti su Liceo Cotugno

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Liceo Cotugno

Argomenti discussi: Vapori irritanti dal cantiere della mensa, evacuate scuola materna ed elementari a Torre d’Isola; Principio d’incendio in una scuola di Pontecorvo, evacuati gli studenti per precauzione; L’Aquila, allarme al Cotugno: studenti evacuati, segnalato fumo dall’edificio; Incendio in condominio, evacuate 40 persone: 2 residenti ricoverati per intossicazione da fumo. Il rogo partito da una sigaretta.

Incendio alla scuola dell’Infanzia Andersen di Seregno, evacuazione di 130 bambini: fumo e guasto elettrico in bagnoNessun ferito. Tempestivo l'intervento del personale scolastico e dei vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’edificio che resta comunque inagibile ... milano.corriere.it

Fumo a scuola. Evacuate le medie di GardoloAllarme nelle scuole medie Savino Pedrolli di Gardolo per un principio d'incendio che ha portato all'evacuazione degli studenti. A far partire la chiamata ai vigili del fuoco, quattro i corpi ... rainews.it

CASTELFRANCO VENETO (TV). CORTOCIRCUITO AL QUADRO ELETTRICO, LA SCUOLA DELL’INFANZIA VA A FUOCO Il plesso di Campigo é stato dichiarato inagibile. Le fiamme sarebbe scoppiate a causa di un cortocircuito al quadro elettrico, il fumo ha - facebook.com facebook

Pronti all'ispezione di un ambiente invaso dal fumo. Scuole Centrali Antincendi, Roma primi anni 50 #vigilidelfuoco #lidoveserve x.com