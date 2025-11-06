Spray al peperoncino in un liceo a Pescara | evacuazione e indagini
Martedì mattina, presso un liceo a Pescara, una sostanza irritante identificata come spray al peperoncino si è diffusa all'interno dell'edificio scolastico. L'istituto è stato immediatamente evacuato. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
