Il Senio fa paura | a Tebano scatta l' evacuazione immediata nelle zone vicine al fiume
Il Senio fa paura. Il fiume ha infatti superato la soglia rossa a Tebano. “Abbiamo allestito al Palazzetto dello Sport il centro per accogliere le famiglie evacuate dalle zone a rischio - informa il sindaco di Castel Bolognese, Luca della Godenza -. Chi è stato evacuato o ritiene di essere a. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
