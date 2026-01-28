Fucecchio scoperta una raffineria di cocaina | sequestrati 34 chili di droga

La polizia ha scoperto una vera e propria raffineria di cocaina in un’abitazione di Fucecchio. Ieri sono stati sequestrati 34 chili di droga, nascosti nel retro dell’edificio. Gli agenti sono entrati nel garage e hanno trovato un sistema di produzione artigianale di stupefacenti, molto più grande di quanto sembrasse dalla facciata. La scoperta ha preso tutti di sorpresa, considerando che l’abitazione sembrava normale. Ora gli investigatori stanno seguendo le tracce per capire chi ci fosse dietro questa attività illegale.

FUCECCHIO – Sembrava un’abitazione come tante a Fucecchio. Invece, nel retro, nascondeva un segreto di livello industriale. I Carabinieri di Empoli hanno scoperto e smantellato una vera e propria raffineria di cocaina. Un colpo durissimo al narcotraffico locale. Il blitz è scattato il 19 dicembre scorso. I militari tenevano d’occhio la casa di un uomo di origine albanese (classe 1972). Avevano notato movimenti strani, troppo sospetti per essere ignorati. L’intuizione si è rivelata giusta. Una volta entrati nei locali di servizio sul retro, i Carabinieri si sono trovati davanti a un laboratorio attrezzato di tutto punto.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

