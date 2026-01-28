Friuli | il terremoto del 1976 negli occhi dei bambini

Il terremoto del 1976 in Friuli ha segnato profondamente le vite di chi l’ha vissuto da bambino. Oggi, alcuni di loro ricordano quei momenti, tra paura e solidarietà. Raccontano di come la terra tremò all’alba, di come si salvarono con fatica e di come il senso di comunità si rafforzò in quell’emergenza. Quei ricordi sono ancora vividi, e la nostalgia si mescola alla volontà di non dimenticare.

"E ven la fin dal mont!". Il terremoto del Friuli del 1976 raccontato con gli occhi dei bambini: libertà, comunità e nostalgia. A cinquant'anni dalla tragedia. Un progetto dell'Associazione Int di Cuje APS (Tarcento) con il contributo del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Nel cinquantesimo anniversario, l'Associazione Int di Cuje APS di Tarcento presenta "E ven la fin dal mont! Una bambina friulana nel terremoto del 1976", un libro che si affianca alla memoria collettiva del sisma con una prospettiva inedita e sorprendente: quella dei bambini che vissero quegli anni come un'avventura, e che oggi, a cinquant'anni di distanza, possono finalmente dare un nome a quel che ha significato davvero.

