VOCI DI RINASCITA | concorso letterario per il cinquantenario del terremoto del Friuli

Su iniziativa del Circolo Culturale Ricreativo “Daniele Farlatti” ODV di Farla – Majano, realtà nata con l’obiettivo di promuovere socialità, cultura e partecipazione civica sul territorio, nasce il Premio Letterario Farlatti “Voci di Rinascita”. Le iscrizioni al concorso, ideato per celebrare il cinquantenario del devastante terremoto del 1976 in Friuli Venezia Giulia, apriranno ufficialmente il giorno 1 dicembre, per chiudersi il 30 marzo 2026. L’iniziativa vuole essere un gesto di memoria attiva, per trasformare il ricordo della ferita in una pratica di comunità, educazione e bellezza condivisa. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - VOCI DI RINASCITA: concorso letterario per il cinquantenario del terremoto del Friuli

