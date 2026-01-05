Le lacrime del capo dei vigili del fuoco a Crans-Montana l’orrore negli occhi dopo la strage e il ricordo di una ragazza | Non so se continuerò – Il video
Il video mostra il capo dei vigili del fuoco di Crans-Montana con lacrime agli occhi dopo la tragedia. Mentre tenta di soccorrere una ragazza, viene interrotto da indicazioni che evidenziano la durezza delle scelte in situazioni di emergenza. La scena riflette l’impatto emotivo degli eventi e il peso della responsabilità, lasciando dubbi sul futuro professionale del soccorritore.
«Ero lì chino su una ragazza per aiutarla, per fare il massaggio (cardiaco, ndr), ma mi hanno detto “lasciala stare, è morta, dobbiamo aiutare gli altri, non possiamo passare troppo tempo su una ragazza che è già morta”. E questo è molto molto difficile». È racchiuso nel tono di voce spezzato dall’emozione e negli occhi pieni di lacrime di David Vocat, comandante di vigili del fuoco volontari di Crans-Montana, il dramma di quanto accaduto la notte di Capodanno all’interno del disco-bar La Constellation. In un’intervista all’emittente francese FranceTv e al Tg3, il pompiere ha ripercorso gli attimi più difficili di quella notte, con l’incendio scoppiato all’interno del locale che è costato la vita a 40 persone e ne ha ferite altre 116: « Mi sono avvicinato a una signora che aveva perso il figlio temendo che mi respingesse, invece mi ha ringraziato per tutte le altre vite che abbiamo salvato». 🔗 Leggi su Open.online
