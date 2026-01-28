Francesca Frenquellucci ha annunciato ufficialmente di lasciare il Movimento Cinque Stelle. Dopo aver fatto sapere di aver abbandonato anche il ruolo di assessore nella giunta Biancani, ora si allontana definitivamente dal partito. La sua decisione arriva dopo mesi di critiche sulla gestione interna e sulla perdita di consenso tra gli attivisti, che si sono ridotti della metà. Frenquellucci non ha nascosto il suo disappunto: “Il partito è gestito in modo fallimentare”, ha detto. La sua uscita rappresenta un colpo per il movimento

Francesca Frenquellucci ha lasciato il Movimento Cinque Stelle. A due mesi dalle dimissioni da assessore in quota pentastellata nella giunta Biancani, Frenquellucci ha dato lo strappo definitivo alla pagina politica della sua vita. Frenquellucci, è in rotta con il partito? "Sì, ma non voglio entrare in polemiche, so come fate voi giornalisti. Vorrei che questa mia intervista arrivasse a far capire soprattutto a chi ha reponsabilità di coordinamento territoriale quanto la macchina non funzioni. E di conseguenza molti attivisti come me scendono carichi di delusione". Sono in tanti a scendere? "Il numero degli attivisti a Pesaro è dimezzato e non ci conosciamo nemmeno più tra di noi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Frenquellucci lascia i 5 Stelle: "Gestione fallimentare del partito. Qui gli attivisti si sono dimezzati"

Approfondimenti su Frenquellucci MovimentoCinqueposto

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Frenquellucci MovimentoCinqueposto

Argomenti discussi: Frenquellucci lascia i 5 Stelle: Gestione fallimentare del partito. Qui gli attivisti si sono dimezzati; Frenquellucci, l'ex assessora pesarese dice addio al M5S: Me ne vado dopo 13 anni, sono stata abbandonata.

Frenquellucci, l'ex assessora pesarese dice addio al M5S: «Me ne vado dopo 13 anni, sono stata abbandonata»PESARO Non si può dire che Francesca Frenquellucci non sia una donna di parola. Quando si è dimessa da assessora al Commercio lo scorso novembre, nello stupore generale, non ha ... corriereadriatico.it

Rossini TV. . NUOVO ASSESSORE A PESARO: MATTIA GALEAZZI EREDITERA' LE DELEGHE DI FRANCESCA FRENQUELLUCCI - facebook.com facebook