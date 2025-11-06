Negli ultimi 40 anni gli spermatozoi si sono dimezzati | cosa vuol dire per la fertilità

Fanpage.it | 6 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi 40 anni la conta degli spermatozoi presenti in media nel liquido seminale si è dimezzata, un dato che conferma come i fattori di infertilità maschile siano sempre più spesso determinanti nelle coppie che non riescono ad avere una gravidanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

