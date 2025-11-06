Negli ultimi 40 anni gli spermatozoi si sono dimezzati | cosa vuol dire per la fertilità
Negli ultimi 40 anni la conta degli spermatozoi presenti in media nel liquido seminale si è dimezzata, un dato che conferma come i fattori di infertilità maschile siano sempre più spesso determinanti nelle coppie che non riescono ad avere una gravidanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Negli ultimi 40 anni gli spermatozoi si sono dimezzati: cosa vuol dire per la fertilità - Negli ultimi 40 anni la conta degli spermatozoi presenti in media nel liquido seminale si è dimezzata, un dato che conferma come i fattori di infertilità ... Lo riporta fanpage.it
Aumenta l'infertilità maschile, i livelli spermatozoi calano del 50% in 40 anni - Aumentano i problemi di fertilità maschile e si registra un trend in impoverimento su scala mondiale della 'spermatogenesi' (processo di formazione degli spermatozoi). Segnala ansa.it
Allarme infertilità maschile: dimezzati gli spermatozoi in 40 anni - Secondo gli esperti riflette stili di vita a rischio e potrebbe pesare sul futuro demografico del Paese, già in bilico come mostra lo studio The Lancet: entro il 2100 il 97% dei Paesi non avrà tassi d ... Scrive ilsole24ore.com