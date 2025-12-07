Pressing su Biancani della base 5 Stelle È Lugli l?assessore del post Frenquellucci lo dicono gli accordi

PESARO «Lugli al posto di Frenquellucci: lo dicono i patti». Il promemoria ha una firma e un destinatario: i 5 Stelle, o meglio la base storica - quella che qualcuno potrebbe definire. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Pressing su Biancani della base 5 Stelle. «È Lugli l?assessore del post Frenquellucci, lo dicono gli accordi»

Argomenti simili trattati di recente

Il 'nuovo' Pressing torna su Canale 5: tanto calcio e non solo - Domenica 14 settembre, in seconda serata, arriva su Canale 5 “Pressing – Nel cuore dello sport”, evoluzione dell’iconico appuntamento di Mediaset che si presenterà con una veste rinnovata: insieme al ... sportmediaset.mediaset.it scrive

Gradimento dei sindaci. Biancani è 34° in Italia. Ma ha il 5% in meno rispetto alle elezioni 2024 - Andrea Biancani è al 34° posto tra i sindaci d’Italia nella "Governance Poll", ovvero la classifica sul gradimento dei primi cittadini e governatori realizzata dall’Istituto demoscopico "Noto Sondaggi ... ilrestodelcarlino.it scrive