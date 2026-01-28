Fratelli tutti - insieme con arte Una serata di solidarietà per i bambini di Terra Santa

Questa sera a Bari si svolge una serata di solidarietà dedicata ai bambini della Terra Santa. L’evento, promosso dal Commissariato di Terra Santa e supportato dai Frati Minori di Puglia e Molise, vuole raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla difficile situazione dei più piccoli in quelle zone. La serata unisce l’arte e l’impegno, offrendo un momento di vicinanza e speranza per chi vive in condizioni di emergenza.

