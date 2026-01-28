Fratelli tutti - insieme con arte Una serata di solidarietà per i bambini di Terra Santa
Questa sera a Bari si svolge una serata di solidarietà dedicata ai bambini della Terra Santa. L’evento, promosso dal Commissariato di Terra Santa e supportato dai Frati Minori di Puglia e Molise, vuole raccogliere fondi e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla difficile situazione dei più piccoli in quelle zone. La serata unisce l’arte e l’impegno, offrendo un momento di vicinanza e speranza per chi vive in condizioni di emergenza.
I bambini della Terra Santa vivono una delle emergenze umanitarie più dolorose del nostro tempo. Nasce così l’idea del Commissariato di Terra Santa con il supporto dell’Ufficio Comunicazione e Fundraising della Provincia “San Michele Arcangelo” dei Frati Minori di Puglia e Molise di organizzare una serata di solidarietà, “Fratelli tutti - insieme con arte”, che si terrà domenica 15 febbraio, alle ore 20.30, nel suggestivo scenario del Teatro Petruzzelli di Bari. L’evento sarà un concentrato di bellezza, declinata in musica, parole, testimonianze e performance artistiche. Un’occasione unica per offrire un aiuto reale e fraterno a chi ne ha più bisogno e di ricordare, sia ai partecipanti che ai destinatari di questo aiuto, che la bellezza è un diritto.🔗 Leggi su Baritoday.it
