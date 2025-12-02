Natale sotto l’Albero a Crotone | sul palco la giovanissima Kristel talento di Reggio Calabria per una serata di solidarietà e innovazione dedicata ai bambini in difficoltà

La musica incontra la solidarietà con “Natale sotto l’Albero”, l’evento speciale in programma a Crotone che unisce spettacolo, impegno sociale e progettualità concreta a supporto di bambini e famiglie in situazione di fragilità. La serata rappresenta un appuntamento di valore per il territorio anche in termini di visibilità e sensibilizzazione, con l’obiettivo di trasformare l’intrattenimento in un gesto concreto di vicinanza e supporto. L’iniziativa è organizzata dall’Avvocatessa Parise per la Camera Minorile di Crotone ed è pensata come un momento di comunità, partecipazione e responsabilità sociale: un’occasione in cui arte e impegno civile si incontrano per accendere una luce sui bisogni reali di chi, troppo spesso, resta ai margini. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

