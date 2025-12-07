Una serata di solidarietà per le mamme e i bambini di Hévié in Benin all' Antica Tonnara Bordonaro

La Karol Strutture Sanitarie e il Gran Baliato di Sicilia dell’Ordine di San Lazzaro, con la collaborazione dell’Ordine dei Medici di Palermo, hanno organizzato un evento di beneficenza per una serata speciale alla Tonnara Bordonaro all’insegna della solidarietà e della condivisione. Il ricavato. 🔗 Leggi su Palermotoday.it