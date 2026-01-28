È morto Franco Menichelli leggenda della ginnastica italiana e oro olimpico a Tokyo 1964 | aveva 84 anni

È morto Franco Menichelli, uno dei nomi più importanti della ginnastica italiana. Aveva 84 anni. La sua morte ha lasciato un vuoto nel mondo dello sport e tra gli appassionati. Menichelli aveva raggiunto il massimo traguardo a Tokyo 1964, dove conquistò l’oro olimpico. La sua carriera ha ispirato generazioni di ginnasti e rimarrà un punto di riferimento per tutti.

