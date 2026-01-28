Franco Menichelli è morto campione olimpico a Tokyo 1964 | aveva 84 anni

È morto Franco Menichelli, il ginnasta romano che nel 1964 vinse la medaglia d’oro a Tokyo. Aveva 84 anni e per decenni è stato un punto di riferimento dello sport italiano. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per il mondo della ginnastica e dello sport in generale.

Si è spento all'età di 85 anni Franco Menichelli, romano, atleta simbolo della ginnastica artistica italiana e protagonista indiscusso di una delle stagioni più gloriose dello sport azzurro. Menichelli è stato una figura centrale nella storia olimpica della ginnastica, capace di portare l'Italia ai vertici mondiali in un'epoca dominata dalle grandi potenze internazionali. Il suo soprannome, "L'angelo azzurro", era stato coniato a testimonianza delle sue incredibili imprese. Il suo primo grande palcoscenico furono i Giochi Olimpici di Roma 1960, dove conquistò due medaglie di bronzo, nella prova a squadre e nel corpo libero, davanti al pubblico di casa.

