Francia 4 anni a ex senatore Guerriau | ha drogato collega per usarle violenza

La Corte di Parigi ha condannato Joel Guerriau, ex senatore francese, a quattro anni di carcere per tentata violenza sessuale aggravata dall’uso di droghe. La sentenza segue le accuse di aver drogato un collega per abusarne, portando a una condanna definitiva di 18 mesi di carcere effettivi. La vicenda ha scosso l’ambiente politico francese, con la sentenza che mette in luce un episodio grave e inaccettabile.

(Adnkronos) – Un ex senatore francese è stato condannato in un caso di tentata violenza sessuale facilitata dall'uso di droghe: la Corte penale di Parigi ha condannato Joel Guerriau a quattro anni di carcere, di cui 18 mesi di reclusione effettiva. Era stato riconosciuto colpevole di aver drogato la deputata Sandrine Josso nel 2023 con.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Un tribunale francese ha condannato a quattro anni di prigione l’ex senatore Joël Guerriau, 68 anni, per aver drogato con l’Mdma la collega Sandrine Josso.

L'ex senatore francese Joël Guerriau è sotto processo a Parigi, accusato di aver somministrato MDMA a una collega con l'intento di abusarne durante un incontro nel suo appartamento nel 2023.

Francia, droga nello champagne della collega: 4 anni all’ex senatore GuerriauCondanna per violenza sessuale tentata. Il tribunale: gesto premeditato di «gravità estrema» ... msn.com

Ex senatore mise MDMA nello champagne della collega: «Voleva abusare di lei». Joël Guerriau condannato a 4 anni: il caso in FranciaPer la procura il gesto è stato «preparato e premeditato» e di una «gravità estrema», anche perché compiuto da «un senatore della Repubblica, tenuto a un dovere di esemplarità» L'articolo Ex senatore ... msn.com

