Francesco Oppini | Bullizzato a scuola a causa di mia madre Alba Parietti

Francesco Oppini rivela di essere stato bullizzato a scuola a causa della madre, Alba Parietti. In un’intervista, il figlio della showgirl spiega di aver sofferto molto per i cori e le prese in giro dei compagni, che lo chiamavano con insulti legati alla fama della mamma. Ora, però, dice di aver imparato ad apprezzarla di più e di aver superato quei momenti difficili.

Francesco Oppini ha rilasciato al Corriere della Sera una lunga intervista nella quale si è raccontato senza filtri. Per anni ha avuto l’etichetta di “figlio di”, ma grazie al Grande Fratello Vip ha imparato a farsi conoscere e amare dal pubblico. Essere il figlio di due personaggi così famosi – Alba Parietti e Franco Oppini– vuol dire portarsi dietro un nome importante. Ma se ha sentito meno il peso del cognome, ha sentito molto quello di sua madre, soprattutto perché quando uscì il film Il Macellaio, venne molto bullizzato dai compagni di scuola. A proposito Francesco racconta: “Alle elementari e alle medie fui parecchio bullizzato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Francesco Oppini: Bullizzato per il successo di mia madre Alba Parietti. Le ho dato la colpa, ma ho sbagliatoFrancesco Oppini in un'intervista al Corriere parla del rapporto con la madre e ricorda che ai tempi della scuola fu parecchio bullizzato per ... fanpage.it

Quando mia mamma veniva a prendermi a scuola le facevano cori da stadio, l’ho colpevolizzata ma poi ho capito. Quando è morta mia nonna ho visto tutta la sua fragilità ...Il figlio di Alba Parietti racconta l'infanzia difficile, la perdita della fidanzata e il percorso per comprendere il rapporto con la madre ... ilfattoquotidiano.it

