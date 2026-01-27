Frana Niscemi sorvolo in zona rossa

La recente frana a Niscemi ha portato a un sorvolo della zona rossa da parte della Protezione civile. Seguono valutazioni sul mantenimento o l’ampliamento dell’area, con l’evacuazione di ulteriori 300 persone. Sono in corso interventi per monitorare la stabilità e garantire la sicurezza della popolazione interessata.

11.56 "Un sorvolo con la Protezione civile e poi un briefing per vedere se ampliare o mantenere la zona rossa con l'allontanamento di altre 300 persone". Così a RaiNews24 il vicesindaco di Niscemi, Stimolo, in merito alla frana. "Attualmente il numero si attesta a 1.5001.600 persone che sono fuori dalle loro abitazioni", ha aggiunto. "Frana drammatica, non voglio che qualcuno prenda sottogamba questo evento. Per fortuna non ci sono feriti. Restate a casa". Così in una diretta sui social il sindaco di Niscemi, Conti. Dal punto di vista geologico, la frana che ha colpito Niscemi in provincia di Caltanissetta in Sicilia è una frana a scorrimento.

