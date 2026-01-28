Frana a Niscemi può crollare tutto? Zone a rischio ma il paese è salvo

Una frana si è verificata questa mattina a Niscemi, creando timori tra i residenti. Le autorità stanno monitorando la situazione e hanno già evacuato alcune zone considerate più a rischio. Per ora, il paese rimane in sicurezza, ma si teme che il cedimento possa allargarsi se le condizioni climatiche non migliorano. La popolazione è in allerta, mentre i tecnici cercano di capire se ci siano rischi di crolli più ampi.

La questione della stabilità geomorfologica di Niscemi rappresenta un tema di grande rilevanza per la sicurezza del territorio e la serenità dei suoi abitanti. Sebbene la domanda sulla possibilità di un crollo integrale del centro abitato possa generare comprensibili timori nella popolazione, la realtà scientifica e i rilievi tecnici restituiscono un quadro decisamente più circoscritto e gestibile. Non esiste alcun elemento oggettivo o dato geologico che suggerisca un collasso sistemico dell’intera struttura urbana. Al contrario, la situazione è caratterizzata da criticità localizzate che non inficiano la tenuta complessiva dell’altopiano su cui sorge la città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

La frana a Niscemi ha riacceso i timori sul rischio di smottamenti in tutta Italia.

A Niscemi la paura cresce mentre la terra continua a franare.

