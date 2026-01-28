Frana a Niscemi ecco le zone a rischio in Italia e quando il terreno può crollare La mappa di tutti i pericoli

La frana a Niscemi ha riacceso i timori sul rischio di smottamenti in tutta Italia. Le autorità hanno già messo in allerta le zone più vulnerabili, dove il terreno potrebbe cedere in qualsiasi momento. Una mappa aggiornata mostra i punti più a rischio, mentre gli esperti avvertono che le piogge intense e il cemento mal fatto aumentano le possibilità di nuovi crolli. Le comunità vicine si preparano a intervenire e monitorano attentamente le aree più esposte.

Questa mattina si sono verificati nuovi smottamenti a Niscemi, in Sicilia.

A Niscemi la paura cresce mentre la terra continua a franare.

Niscemi, la frana si può arrestare? La sabbia, l'argilla e la parete di 4 chilometri: ecco cosa può succedere oraFrana Niscemi - Cosa può succedere ora a Niscemi? La frana si può arrestare? Ieri il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano ha avvertito come l'intera ... ilmessaggero.it

Frana a Niscemi, ecco le zone a rischio in Italia e quando il terreno può crollare. La mappa di tutti i pericoliLa frana a Niscemi ha fatto scattare l'allarme sul dissesto idrogeologico in Italia e le zone a rischio. L’incremento delle aree urbanizzate, a partire dal secondo dopoguerra, ha ... ilmattino.it

Niscemi, La frana è molto estesa, sull'orlo della frana c'è una zona di circa 150 metri che è stata totalmente evacuata, dove ci sono due scuole, delle attività commerciali e 1.500 residenti che sono stati evacuati. Arrivata anche Giorgia Meloni https://notizie.tisca - facebook.com facebook

#Frana #Niscemi (CL), prosegue l’impegno dei #vigilidelfuoco nelle attività di monitoraggio dell’area e di supporto alla popolazione: nelle ultime 12 ore effettuati 70 interventi per recupero beni dalle abitazioni evacuate, operazioni in corso [ #28gennaio 10:00] x.com