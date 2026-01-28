Frana a Niscemi la Procura indaga per disastro colposo Meloni al vertice in Comune | Agiremo in modo celere

La frana che da giorni interessa Niscemi mantiene alta l’attenzione. Le autorità hanno aperto un’indagine per disastro colposo, mentre il governo regionale si prepara ad agire rapidamente. Meloni si è incontrata con i rappresentanti locali, promettendo interventi immediati e azioni concrete per mettere in sicurezza la zona. La situazione rimane delicata, e gli esperti continuano a monitorare il movimento del terreno, che si presenta ancora attivo.

La frana a Niscemi continua a preoccupare: “È dinamica, va monitorata perché è attiva “, sottolinea il governatore siciliano Renato Schifani. E mentre nella cittadina in provincia di Caltanissetta arriva la presidente del Consiglio, la Procura di Gela rende noto di avere aperto un procedimento penale per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana. Dopo il sopralluogo di martedì nella zona rossa di Niscemi del procuratore Salvatore Vella, oggi è stato aperto un fascicolo a carico di ignoti. Giorgia Meloni è arrivata in Municipio poco prima delle 11 partecipando a una riunione operativa durata circa un’ora per fare il punto della situazione assieme al capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, al sindaco Massimiliano Conti, al prefetto di Caltanissetta Licia Donatella Messina e al presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gaetano Galvagno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Niscemi Frana

La procura di Gela ha aperto un’indagine sulla frana che ha colpito Niscemi.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Niscemi Frana

