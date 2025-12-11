La notte è il nuovo singolo di Frah Quintale | molto legato al brano

Da venerdì 12 dicembre sarà in rotazione radiofonica

Milano, 11 dic. (askanews) – Dal 12 dicembre sarà disponibile in rotazione radiofonica “La notte”, il nuovo singolo estratto da “Amor Proprio”, l’ultimo album di Frah Quintale, uscito lo scorso 10 ottobre per UndamentoWarner Music Italia su tutte le piattaforme digitali. Il brano è accompagnato da un videoclip, disponibile da ora su YouTube. Scritta da Frah Quintale e Golden Years – che ha anche prodotto il pezzo -, “La notte” rappresenta un tassello fondamentale del disco, una delle prime tracce ad essere state scritte e che hanno definito il sound dell’intero progetto. Racconta l’artista: «”La notte” è un brano al quale sono molto legato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it