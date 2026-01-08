Frah Quintale con Palazzetti’26 il live alla Kioene Arena di Padova

Frah Quintale presenta il suo tour “Palazzetti’26” con un concerto alla Kioene Arena di Padova. L’evento si svolgerà alle ore 21 e rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo le sue canzoni più recenti. La serata promette un’esibizione intima e curata, ideale per gli appassionati di musica italiana.

Frah Quintale fa tappa a Padova, alla Kioene Arena, con il suo tour "Palazzetti'26". Appuntamento alle ore 21.

