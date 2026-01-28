Forza Italia contro Fabrizio Corona per le rivelazioni su Mediaset libertà di espressione non è diffamare

Forza Italia si schiera contro Fabrizio Corona, che aveva criticato Mediaset. Il partito difende il diritto di esprimersi, ma sottolinea che non si può usare la libertà di parola per diffamare. Corona aveva fatto alcune rivelazioni che hanno scatenato le reazioni di Forza Italia, che ora chiede rispetto e limiti chiari.

Diversi esponenti di Forza Italia hanno duramente criticato Fabrizio Corona che nel podcast Falsissimo disponibile su YouTube ha rilasciato dichiarazioni controverse sul mondo Mediaset. L’imprenditore 51enne, tra le altre cose, è arrivato a mettere in dubbio l’orientamento sessuale dell’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi e ha affermato che Marina Berlusconi starebbe facendo di tutto per non far più lavorare in tv Barbara d’Urso. E ancora, ha dichiarato che alcune figure apicali dell’azienda avrebbero negli anni avuto atteggiamenti opachi. Dal partito fondato da Silvio Berlusconi sono arrivate condanne categoriche nei confronti dell’agire dell’ex re dei paparazzi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

L’intervento di Mediaset evidenzia come la libertà di espressione debba rispettare i limiti della correttezza e del rispetto altrui.

La libertà di espressione è un diritto fondamentale, ma non deve essere usata come scusa per diffamare o danneggiare ingiustamente le persone.

