L’affondo di Mediaset contro Fabrizio Corona | Lucra attraverso l’insulto Libertà di espressione non è libertà di diffamare

L’intervento di Mediaset evidenzia come la libertà di espressione debba rispettare i limiti della correttezza e del rispetto altrui. La differenza tra diritto di opinione e diffamazione è fondamentale per mantenere un dibattito civile e responsabile nel contesto mediatico.

“La libertà di espressione non è, e non sarà mai, libertà di diffamazione, di gogna mediatica o di sistematica distruzione delle persone “. A poche ore dall’ultima puntata di Falsissimo intitolata Il prezzo del successo e andata in onda su Youtube, Mediaset si scaglia contro Fabrizio Corona. “Quanto diffuso nelle ultime ore sul web e sulle piattaforme social non solo non ha nulla a che vedere con la verità ma nemmeno con il giornalismo, con il diritto di cronaca o con la libera manifestazione del pensiero”, si legge nella dura nota dell’azienda. L’ex “Re dei Paparazzi”, durante l’ultima puntata del suo format ( che registra subito milioni di visualizzazioni ), attacca Alfonso Signorini, la famiglia Berlusconi e l’azienda Mediaset, menziona alcuni dei volti più noti dell’azienda televisiva di Cologno Monzese ( come Maria de Filippi, Gerry Scotti e Silvia Toffanin ), e cita Marina e Pier Silvio Berlusconi, oltre a sollevare dubbi sulle fortune imprenditoriali di Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La libertà di espressione è un diritto fondamentale, ma non deve essere usata come scusa per diffamare o danneggiare ingiustamente le persone.

La libertà di espressione è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitata nel rispetto della dignità altrui.

