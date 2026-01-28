Fortuna o premio? Cos’è la serendipità e quante volte ha avuto un’importanza rilevante nella storia

La serendipità è dietro molte scoperte che hanno cambiato il corso della storia. È quella fortuna inaspettata che permette di trovare qualcosa di prezioso mentre si cerca qualcos’altro. Nel mondo della scienza, della tecnologia e persino nella vita quotidiana, le scoperte fortunate sono più frequenti di quanto si pensi. Spesso, un caso o un errore diventano la chiave di svolta, lasciando tutti a chiedersi se si tratta di fortuna o di un vero premio.

Per serendipità si intende il concetto di fare scoperte fortunate o inaspettate, mentre si sta cercando altro. Quando gli eventi che si combinano in modo casuale portano a un risultato positivo, la serendipità si esprime alla massima potenza. La parola viene dall'inglese serendipity ed è stata coniata dallo scrittore Horace Walpole nel XVIII secolo, per la precisione il 28 gennaio 1754, ispirandosi alla fiaba persiana I tre principi di Serendippo, in cui i protagonisti riescono a salvarsi la vita in più di un'occasione grazie a delle scoperte fortuite. La serendipità può sembrare un elemento magico, ma in tante occasioni della storia umana si è rivelata fondamentale.

