Thomas Ceccon nella storia | cos’ha fatto agli Europei di Lublino
La stagione di Thomas Ceccon si chiude in grande stile! Dopo un anno intenso, il nuotatore vicentino ha dimostrato ancora una volta il suo incredibile talento, conquistando l’ oro nei 100 metri dorso agli Europei in vasca corta a Lublino, Polonia. Nonostante la stanchezza, Ceccon ha tirato fuori una caparbietà pazzesca, migliorando il suo record personale e regalando all’Italia un successo da brividi. Una finale al cardiopalma. La finale dei 100 metri dorso maschili è stata una vera battaglia, un testa a testa con il francese Mewen Tomac, che Ceccon è riuscito a staccare solo nel finale con una progressione impeccabile. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Gli Azzurri volano nel nuoto europeo. È oro per Thomas Ceccon nei 100 dorso e argento per Simona Quadarella negli 800 stile che segna il nuovo record italiano. L'Italia è al momento al secondo posto nel medagliere
